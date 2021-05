Ángel de Brito se sumó al jurado de "La Academia" e incomodó a Guillermina Valdés: "¿Con Pampita se odian, no?”

Tras recuperarse del Covid, Ángel de Brito regresó a "ShowMatch" y se mostró muy picante con sus compañeros del jurado. Principalmente con Guillermina Valdés, quien fue su reemplazo mientras él se recuperaba.

“¿A Guille cómo la ves?”, le consultó Marcelo Tinelli. “Bien, bien, muy linda. Lástima que me dijo choto así de entrada. Dijo: ‘Ángel siempre me pelea, es un choto’”, respondió el conductor de "LAM".

“Y, sos medio picante conmigo, pero me la banco”, se defendió Valdés. “Yo no me acuerdo, ¿estás seguro que era yo ese?”, retrucó De Brito, pero la empresaria no se quedó callada: “Sí, amor, eras vos”.

LEER MÁS Ratings del miércoles: "ShowMatch" no repunta y quedó en cuarto lugar

Cuando Ángel le dijo que él era bueno con ella, Guillermina señaló: “Yo te tiro amor y, como todo vuelve, ya va a empezar a volver. No tengo otra forma de expresión”. “No sé, es todo muy irónico”, agregó el periodista para luego arrojar: “Con Pampita se odian, ¿no?”.

Carolina Ardohain y Guillermina Valdés intercambiaron miradas, y fue la mujer de Tinelli quien se animó a decir: “Hoy escribí en el chat”. “Hay una tensión… Yo desde mi casa veía tensión”, acotó Ángel. Y Pampita expresó: “No sé por qué decís eso de nosotras”. Su comentario solo generó que De Brito se burlara de su actitud: “Mirá, qué buenas que son las dos”.

“Yo te quiero y te aprecio. Fui la primera persona en escribirte cuando me enteré que iba a ser tu reemplazo”, comentó Valdés apelando a la empatía del conductor, y lo logró. “Es verdad, este no me escribió”, soltó haciendo referencia a Marcelo Tinelli. “Este es un wacho… Pero si hablamos todo el tiempo nosotros”, cerró el animador de "La Academia".

LEER MÁS El comentario de Luciana Salazar a Guillermina Valdés que incomodó a Marcelo Tinelli