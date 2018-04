Ángel de Brito se prepara para competir con Pampita: "No le tengo miedo"

Luego de varias idas y vueltas,ya le puso fecha y hora a su debut encontó durante la última semana.

Lo cierto es que de esta manera, a la modelo le tocará competir nada más y nada menos que con el exitoso programa de Ángel de Brito que se emite por el Trece.

"Vamos a ver qué pasa con Pampita. Yo tuve varios programas en frente y siempre me fue bien contra todos. Lideramos hace tres años la franja de la mañana del Trece que venía muy difícil", señaló el periodista y conductor en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y luego remarcó: "Yo estoy muy contento con el éxito que tenemos, respeto a toda la competencia y me ocupo de mi programa no estoy viendo lo que hacen los demás. No le tengo miedo a Pampita, ¡por favor! A ella la quiero y le deseo lo mejor en su carrera aunque ahora vamos a la guerra".

Por otro lado, De Brito se refirió a la incorporación de Florencia de la V a "Los Ángeles de la Mañana": "La verdad es que fue una sorpresa para muchos ya que muy pocos sabían de la incorporación de Flor. Lo sabían ella y su marido, los productores del programa y yo. Nos juntamos en diciembre para que arranque en enero y tenía la temporada de en Carlos Paz de por medio. Nos pidió si la esperábamos para marzo y yo estoy muy contento con ella. La veo re bien, entró como titular y fluyó la relación con todos. Tiene pico y viene a jugar".

Por último, al ser consultado sobre cuándo volverá Marcelo Tinelli a la pantalla del canal del solcito, indicó: "El Bailando arranca en mayo, estamos convocados los tres jurados que estábamos y se está definiendo quién va a ser la cuarta silla".

¡Mirá la entrevista completa con Ángel de Brito!

