Ángel de Brito cruzó a Mar Tarrés y le recordó cuando insultó a una "angelita"

El jurado no le dejó pasar la falta de respeto que había tenido la modelo plus size en una nota con una compañera de su ciclo. El video.

Mar Tarrés se presentó en la pista de "La Academia" luego de la conflictiva salida de su anterior coach, Judith Kovalovsky, con quien relación terminó en malos términos.

En este contexto, tras explicar las diferencias que tuvieron, Mar se cruzó con Ángel de Brito por haber insultado a una angelita.

"No me gusta todas las pavadas que dijiste en las redes", le cuestionó el jurado a la participante. "Sí las dije y las sigo sosteniendo", explicó. "Que ibas a ser censurada... Estás acá bailando en la pista", retrucó Ángel.

"Me censuraron, es la verdad. Hay gente que me pidió que me calle, no puedo decir quién. Demos vuelta la página y sigamos. A partir de hoy tengo nueva coach", justificó Tarrés.

"Ustedes tuvieron el problema, no es algo que alguien inventó. Se tienen que hacer cargo las dos", le contestó el jurado. "Fue un problema nuestro afuera de la empresa", expresó la modelo plus size.

"Tenés tendencia para ir por la victimización. No sos la primera que se pelea con el coach. Es horrible lo que dijiste recién de la censura. La primera nota que hiciste en mi programa le dijiste a mi cronista que trabajaba de fo..., si eso es tener buena energía", arremetió De Brito.

"Por más que no me gustó lo que me dijo, tampoco la puedo tratar de for.., le pedí perdón", aclaró Mar.