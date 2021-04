Ángel de Brito salió al aire vía zoom: "Me siento bien, hay que tragarse los 14 días de aislamiento"

Ángel De Brito volvió a estar al frente de "Los ángeles de la mañana", El Trece, pero lo hizo vía zoom desde su casa mientras sigue cumpliendo con el aislamiento por contacto estrecho por covid-19.

El conductor se encuentra bien de salud y aclaró que ya se hizo dos hisopados que dieron de manera negativa. No obstante, sigue la recomendación de su médico de 14 días de aislamiento, que es el ciclo que dura el contagio.

"Me siento bien. Segundo gracias a todos los que me mandaron mensajes. Compañeros de trabajo del canal y de LaFlia después de estar aislado como conté un poquito y como contaron ustedes por un contacto estrecho que dio positivo", indicó Ángel este lunes.

Y siguió: "A mí por suerte me dio negativo las dos veces, lo aclaro porque me siguen preguntando si tengo covid, pero mi médica me recomendó que siguiera aislado porque el ciclo de contagio son catorce días. Lo explicaron un millón de veces los médicos acá y sin embargo todavía hay dudas".

"Hay que tragarse los catorce días de aislamiento, por suerte me siento bien y hay que pasarlos", finalizó De Brito sobre su situación.

