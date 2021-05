Ángel de Brito reveló que Yanina Latorre y las angelitas "odiaron a Nancy Duré"

La guerra está declarada y una vez más ocurrió en "Los Ángeles de la Mañana", el ciclo de espectáculos que conduce Ángel de Brito por la pantalla del Trece.

"¿Qué pasó con Nancy Dure?”, le preguntó Ángel a Pía Shaw, al descubrir que “las angelitas odiaron a Nancy”. Todo arranco mal con Yanina Latorre y luego se extendió a las demás compañeras, excepto Andrea Taboada porque estaba aislada por tener coronavirus.

“Nancy me mandó un mensajito el viernes, vino por una semana y se quedó cuatro meses, no sé cuando será el próximo reemplazo, no lo sé…ahora se va Yanina (el 5 de junio a vacunarse a Miami) pero puede venir Graciela (Alfano)”, contó el conductor en su ciclo radial de CNN.

“Algo que no cayó bien es que retuiteaba todo lo que le decían en contra de las compañeras...Eso no gustó”, dijo Pía.

“Eso lo hacía también Graciela y Evelyn Von Brocke”, indicó Ángel y agregó que “en su mensaje Nancy me agradeció y no habló mal de nadie y ustedes hablaron mal de ella”.

