Ángel tomó el guante desde Twitter: "¿Por qué no habla de su pasó como panelista de José María Listorti (en Hay que ver) o Beto Casella (en Bendita)? ¡Pasaste dos ciclos más después de @LosAngeles_ok! Volvé a lo tuyo, @NANCYPAZOS". Al enterarse de estas declaraciones,tomó el guante desde Twitter:





Nancy respondió con una catarata de emojis y agregó: "Hablo de lo que me preguntan. @MoskitaMuertaOk, ¿por qué no me preguntaste por Listorti?". Y De Brito replicó: "¡Soltar!".









