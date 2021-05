Ángel de Brito regresó a "LAM" tras tener coronavirus: "Estoy más o menos"

Este lunes, Ángel de Brito y Andrea Taboada volvieron a "LAM" tras el aislamiento por haberse contagiado de coronavirus.

De Brito saludó de entrada ante los aplausos de las angelitas: “Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. No me aturdan, mirá qué locas que están. Bienvenida Andrea Taboada, vamos volviendo de a poco los caídos. Mañana vuelve Marianita Brey también que cumple los siete días. Cómo estás, Andrea”.

“Bien, la verdad es que todavía un poquito agitada. Me dura. Y tengo un poco de dolor de espalda y de cintura”, respondió Taboada. Ángel le dijo que “tuviste todo menos fiebre”.

“Todo menos fiebre. Y no perdí el olfato ni nada. Pero no tenía apetito y me cuesta subir las escaleras. Me agito. Pero el médico me dijo que fuera de a poco porque tarda el cuerpo en acomodarse y tener el mismo ritmo”, señaló la panelista.

De Brito le recordó que “más allá del alta, se tarda en recuperarse. Quisiste hacer gimnasia. La tuve que putear”.

Taboada admitió que “me quise subir a la bicicleta fija porque sentía el cuerpo entumecido. Necesitaba un movimiento. Error. Hice un pedaleo y quedé ahí. Es lógico que tarde a volver el ritmo que tenía”.

“Yo acá estoy, no sé. Más o menos. Estuve encerradísimo, vacunado, covideado, de alta, negativo, negativo y acá estamos. La escalera la subí bien. Y allá zafé del tiburón”, cerró Ángel.

LEER MÁS Ángel de Brito se enojó con una colega del canal y "pidió su cabeza" por Twitter