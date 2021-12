Ángel de Brito recordó cuando Noelia Marzol salía con Fede Hoppe: la incomodidad del productor

En la noche del viernes, Marcelo Tinelli recibió a Noelia Marzol en La Academia 2021 e incomodó a Fede Hoppe al recordar su romance con la actriz y bailarina.

El productor se puso colorado, mientras Marzol intentaba cambiar de tema.

"Estuve viendo el otro día la nota que le hicieron en el programa de Ángel de Brito donde recordó que habías salido con Federico Hoppe", le dijo Tinelli.

Y Marzol respondió: "No, bueno. Eso fue un puntapié de Ángel y me preguntó puntualmente de eso. No sé por qué removiste algo que pasó hace tanto tiempo…"

Luego, Ángel acotó: "Porque Hoppe me da rating siempre. Me encantaría tener un mano a mano con él en LAM".

"Tengo un lindo recuerdo de esa época con Fede, pero ahora cada uno tiene su familia", cerró Noelia Marzol.