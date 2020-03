Ángel de Brito quedará en cuarentena por el Coronavirus

Alberto Fernández confirmó que todas las personas que hayan estado en las zonas de riesgo deberán estar en cuarentena durante 14 días para prevenir contagios.

Es por eso que Angel de Brito deberá estar en cuarentena preventiva ya que se fue de vacaciones a Miami en medio del brote de esta enfermedad.

"La cuarentena no es voluntaria, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y, si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner es riesgo la salud pública", explicó el mandatario.

Esta medida tomada por el presidente se legitimará a través de un DNU (decreto de necesidad y urgencia). Según establece el artículo 202 del Código Penal, las personas que propaguen “una enfermedad peligrosa y contagiosa" pueden recibir un castigo "de entre 3 y 15 años de cárcel".

Esta mañana en comunicación con LAM, el doctor Jorge Tartaglione, explicó el procedimiento que tendrá que hacer el periodista una vez llegado a la Argentina. "Ángel De Brito se tiene que ir a su casa. Y quedarse catorce días ahí. Eso es inamovible, lo tiene que hacer. ¿De dónde viene? Si viene de Estados Unidos, es un país de riesgo, así que tiene que irse a su casa", explicó el doctor.

"El coronavirus se cura espontánemaente porque baja la cantidad de virus que tenés en el organismo. En 30 días o quince se ha visto que empiezan a desaparecer los síntomas. La letalidad es un poquito mayor que la gripe, pero tenemos problemas graves en Argentina como el dengue, el chagas y la gripe también", concluyó el Tartaglione.

