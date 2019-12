Picante cruce entre Angel de Brito y Agustina Kämpfer

Ángel de Brito apareció en un móvil que le hacía el ciclo “Nosotros a la mañana”, El Trece, a Lourdes Sánchez. El periodista aprovechó la cámara para “presionar” a Agustina Kämpfer y pedirle una entrevista en vivo.

El periodista y la panelista del ciclo del Pollo Álvarez no tienen un buen vínculo. Ángel supo criticar y exponer a Agustina por su militancia política kirchnerita, y su noviazgo con el exvicepresidente Amado Boudou.

“¿Está Kämpfer por ahí? ¿Está Agustina? Me encantaría que nos de un móvil algún día. Se lo pido acá públicamente”, dijo De Brito en pleno móvil.

Agustina tomó el guante y explicó sus excusas: “¿Qué tal? Buen día. ¿Sabés qué pasa? Me estoy presentando a unas clases para dar un instructorado de yoga y con esta media hora que nos agregaron ya llego muy tarde y no quiero llegar más tarde todavía. Es muy importante para mí hacer esto el año que viene. Pero te agradezco mucho que me convoques siempre para hacer móviles”.

Entonces, Ángel insistió y le adelantó que no la hará hablar sobre el costado político: “Bueno, cuando puedas, me gustaría que nos des un móvil porque sos tema con Moria Casán que te está diciendo de todo y me gustaría charlarlo en vivo con vos”.

Pero, con mucha cintura, Agustina volvió a eludir la invitación: “Con mucho gusto, igual no hay mucho más para agregar, pero en algún momento que pueda con mucho gusto”.

“Ah, pero yo tengo mucho más para preguntar, Agustina”, volvió a rematar De Brito y Kämpfer contestó: “¿Si? Ok, le dije a Karina (Iavícoli, panelista de “LAM”) y le conté que no podía. Es una admisión preparatoria para hacer el instructorado el año que viene”.

Pero Ángel que nunca deja escapar a sus presas volvió a ruedo: “Dale, cuando quieras lo hacemos. Debe haber un receso de verano, ¿no?”.