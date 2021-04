Ángel de Brito, picante sobre El Polaco y Barby Silenzi: “Los dos son responsables de este mamarracho”

Ángel de Brito salió a bancar a su cronista Maite Peñoñori, tras la explosiva entrevista que la angelita tuvo con El Polaco y Barby Silenzi tras la sesión de fotos de "ShowMatch, La Academia".

El Polaco había manifestado ese día en “Hay que ver” que estaba separado de la madre de su hija Abril, y que era “para siempre”. Pero Maite, cumpliendo con su trabajo de entrevistar,, terminó recibiendo el maltrato por una pelea de la que no es parte.

“Fue muy incómodo. Él me empezó a chicanear. Fue raro", dijo la panelista. Por eso, para solidarizarse con su compañera, tras haber sido maltratada y amenazada por el músico, Ángel salió a defenderla.

“Se puso bastante tensa la situación. Se la termina agarrando con vos que no tenías nada que ver. Vos estabas haciendo notas con todos los participantes y los que montan este show, la discusión en la nota, son ellos”, arrancó diciendo De Brito.

Y añadió: “Se tienen que calmar un poco, bajar los humitos y relajarse, si no, no hubieran ido a hacer las fotos. Saben que hay cámaras, que hay prensa. Ellos saben a lo que van y nadie los va a pinchar. Son situaciones que ellos dejan entrever. Es inentendible cómo actúan así. Maite, vos con El Polaco ya tuviste otra situación en Aeroparque. También, bastante incómoda".

Luego, afirmó: “Los dos son responsables de este mamarracho que hacen público. Están discutiendo en una nota, ¿y qué pretenden? Que vos u otro cronista no les pregunten nada. ¡Montan este circo ellos! Después le echan la culpa al programa, a vos que los pinchás, o a mí que les pregunto en el jurado. Pero acá los ridículos son ellos. Si vos tenés tantos problemas, te quedás en tu casa".

Por último, Ángel dijo: “A lo que voy yo es que ellos no son novatos, como vamos a ver ahora otro caso (el de Mar Tarrés). El Polaco hizo varios Bailando, trabaja en la tele hace mucho tiempo. Y Barby salió del Bailando. Ellos montan el show personal. Como lo hicieron con Noelia Marzol, que hacían una previa trucha y Barby se paraba al costado y hacía la que lloraba. Ellos montan este circo. A Julieta Nair Calvo y a Viviana Saconne no las veo haciendo este circo. Háganse cardo de que les gusta el quilombo, que les gusta llamar la atención y que les excita que hablen de ustedes en los programas, porque si no, esto no lo hacés. Te quedás en tu casa y te dejás de joder".

