Ángel de Brito, picante contra Pampita luego de su cruce con Mariana Brey

En los últimos días se desató la rivalidad entre Mariana Brey y Carolina "Pampita" Ardohain.

Fue luego de que la panelista de "Los Ángeles de la mañana" informó de una discusión que habría tenido la modelo con su flamante marido Roberto García Moritán en Punta del Este.

Y luego, agregó otro contundente mensaje en Instagram: "Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia, no juzga, no busca pelea y no jode!!!".

Brey recogió el guante y le respondió utilizando casi la misma frase: “Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo".

En medio de este clima de tensión entre ambas, Ángel de Brito salió a bancar a su panelista y apuntó contra las críticas de los fans de la modelo, quienes criticaron a su programa.

"Pampita conduce un programa de chimentos. Jamás llamaron para chequear ni el clima", lanzó el periodista.