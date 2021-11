Ángel de Brito mandó al frente a Pampita y Lourdes Sánchez

Con la llegada de Lourdes Sánchez al jurado de ShowMatch esta semana en reemplazo de Jimena Barón que se pidió vacaciones, Ángel de Brito destapó la mala onda que hay entre ella y Pampita y las mandó al frente sin inconveniente alguno.

Fue precisamente en el comienzo del programa de viernes, cuando Marcelo Tinelli quiso indagar sobre la relación de las tres mujeres del jurado después de que Sánchez tratase de borracha a Guillermina Valdés el día anterior.

Fue así entonces que el conductor de ShowMatch no tuvo mejor idea que pinchar al jurado más picante de La Academia, Ángel de Brito, y le consultó sin medias tintas "¿las mujeres del jurado se llevan bien?". La respuesta fue escueta pero concisa: "No".

Y luego al detallar que Guillermina Valdés está muy picante esta semana, después de que la mujer del Chato Prada la llamara borracha, a pesar de que no toma alcohol, aseguró que Lourdes Sánchez "con tal de quedarse es capaz de matarte acá en vivo" le explicó a Tinelli.

Pero lo peor vino cuando el periodista disparó que además dentro del jurado "Pampita y Lourdes no se bancan... hace años". Así, ante las risas nerviosas de las mujeres, Ángel de Brito repitió "se sonríen pero no se bancan". Pero cuando Tinelli quiso la palabra de ellas, Pampita se apuró a tomar el micrófono para asegurar "No nos conocemos mucho"; mientras que Lourdes Sánchez agregó "nos conocimos en 2008, pero la verdad es que no entablamos una relación de amistad".

Si bien el ambiente aparentó ser el de una humorada, la realidad es que tanto Pampita como Lourdes Sánchez se pusieron un tanto incómodas con el sincericidio de su compañero de jurado, Ángel de Brito, quien seguramente conocerá perfectamente el trasfondo de esa 'no amistad' entre la modelo y la bailarina.