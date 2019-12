Ángel de Brito le revisó el celular a Cinthia Fernández en vivo, ¿Qué encontró?

Durante la emisión de “LAM”, EL Trece, Ángel de Brito contaba al aire una historia de amor inesperada que surgió de las redes sociales, cuando Cinthia Fernández preguntó si se trataba de ella. El periodista aprovechó la ocasión para revisarle el celular, más precisamente ver si se escribía con alguien en Instagram.

Cinthia se separó hace unos meses de Martín Baclini, con quien estuvo un año y medio, y desde entonces ella jura que estuvo sola, enfocada al “Súper bailando” y a sus hijas Bella, Charis y Francesca. Pero, Ángel quiso corroborarlo y Cinthia no puso resistencia.

“¿Te llegan candidatos? ¿No te escriben en el Instagram ‘te quiero dar’?”, comenzó indagando el periodista mientras le agarraba el celular. “Igual, no estoy entrando a Instagram”, se atajó Cinthia. “¿No hay algún chongo que te escriba? Bueno, escríbanle a partir de ahora”, pidió De Brito.

“Yo igual miro a las marcas, si me escribe un chongo ni me entero”, volvió a justificar la panelista y Ángel sorprendió al decir que alguien de la tele la estaba “encarando”.

“No me interesa nadie, posta. Posta que no quiero nadie”, explicó Cinthia. De Brito, muy decepcionado le devolvió el teléfono: “Te escriben muchas mujeres… Es en serio que no hay chongos. Es un fracaso, con razón estás sola”.