Ángel de Brito explicó por qué vincularon a Mariana Brey con Horacio Cabak

Mariana Brey habló este jueves en "LAM" tras ser vinculada con Horacio Cabak. La polémica separación del conductor de su pareja Verónica Soldato tomó un nuevo cariz luego de que Ángel de Brito mostrara el chat que mantuvo con la ex del modelo, donde se podía ver que Cabak tenía uno de sus contactos bajo ese nombre.

Por eso, Brey hizo su descargo para aclarar lo que todos ya habían comentado: que la panelista era la verdadera tercera en discordia en la separación de Cabak y Soldato, después de que se especulara con Belén Lanosa y Rocío Oliva.

“¿Te sonó el teléfono ayer?”, le empezó preguntando Ángel. “Ayer me sonó el teléfono un poquito (risas), es el fenómeno LAM, y ahí te llamé automáticamente para entender de qué se trataba, porque no tenía este detalle concreto de lo que pasó en el programa de ayer y que ya contaste, de un mensaje de la mujer de Cabak con mi foto, que apareció en tu teléfono”, respondió Mariana.

“Te quiero preguntar lo que te preguntan todos: ¿fuiste, sos amante de Horacio Cabak, lo conocés, tuviste relación?”, consultó el conductor.

LEER MÁS La mujer de Horacio Cabak rompió el silencio: "De ninguna manera me voy a arreglar con él"

“La verdad que no, contundentemente no. La última vez que lo vi fue en el año 2019, que fui invitada a ‘La jaula de la moda’, y después recordé que volví el día del cumpleaños de (Fabián) Medina Flores, en octubre, donde me habían invitado. Y no lo vi nunca más, tengo buena relación, fuimos compañeros de trabajo, cuando yo empecé en Canal 13, en el programa ‘Siempre listos’, que él conducía con Vero Lozano y yo era notera. Después lo volví a reencontrar en América 2 cuando hicimos ‘Crónicas picantes’, él conducía con Beto Casella. Conozco a su familia, en ese momento conocí a Verónica y a sus hijos, que eran muy chiquitos”, dijo Brey.

“En un momento del lunes, la mujer de Horacio me mandó un mensaje entre todos los que me envió. No puedo mostrar el mensaje puntual porque involucra cosas que no quiere que se sepan, y me dice ‘En el chat que yo vi, tenía a una mina que, en el perfil decía Mariana LAM’. Entonces Vero me pregunta: ‘¿Vos tenés alguna productora, alguna compañera que se llame Mariana? Le digo ‘No, la única Mariana que hay acá en todo el equipo es Brey. Me dice, ‘Porque esta Mariana, en su perfil de WhatsApp, en la foto está con su marido y con un nene de 10 años, con el hijo abrazándolo’. Yo, justamente, me acordé de la foto de Brey en su WhatsApp, abrazando a su hijo, pero no está el marido. Entonces le mandé esto (muestra la foto de Brey con su hijo) a la mujer de Cabak, que es lo que se vio ayer, cuando mostré rápido el chat”, explicó Ángel.

Y añadió: “Entonces yo le mando esta foto a la mujer de Cabak y Vero me dice ‘No, Mariana Brey, nada que ver, a Mariana la conozco, trabajó con Horacio varias veces, la conozco personalmente y no desconfío para nada de Brey’. Evidentemente, Horacio tenía agendada como ‘Mariana LAM’ a otra persona. Ahí es donde cae Brey en toda esta historia. Mirá el quilombo que se armó por una pavada”.

“Esto lo resuelve Horacio fácilmente, contándole a la mujer quién es la chica y listo”, señaló la angelita. “Vos estás como Rocío Oliva, pedís que Cabak de los nombres…”, arrojó de Brito.

“Ya involucraron a la vestuarista, que la pasó muy mal con toda esta situación. Ayer escuché algo de Rocío Oliva también. Si somos todas mujeres que nos encontramos con esta situación, te puede traer un conflicto grande”, remarcó Mariana.

“Si estás en crisis, te entran estas balas de la duda, de estas cosas que se dicen. ¿Tu marido te preguntó sobre el tema?”, consultó Ángel. “Sí, yo directamente me adelanto, le conté directo. Y automáticamente lo desactivo, porque no me gusta generar algo que provoque duda. Y además si no tengo nada que ver. Por eso, me parece que una linda manera de desactivar esto es hablarlo con ella, y tal vez explicarle por qué utilizó mi nombre para agendar a alguien que no soy yo, y después me veo involucrada en todo esto”, cerró Brey.

LEER MÁS Dolores Barreiro borró la foto besándose con otra mujer y aclaró: "Cuando uno tiene el corazón herido, se encuentra en las amigas"