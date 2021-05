Ángel de Brito no estará en La Academia: ¿Quién lo reemplazará?

Ángel de Brito confirmó al aire en Los ángeles de la mañana, su programa en El Trece, que dio positivo en coronavirus. "Me hice el hisopado, el sábado me llegó el resultado, dio positivo, así que me voy a tener que quedar unos días acá", afirmó.

El conductor tenía previsto regresar a Buenos Aires para el debut de La Academia, el nuevo certamen de Showmatch. Sin embargo, tendrá que hacer reposo, aislarse y esperar unos días para poder viajar. Ahora bien, quién ocupará su silla en el jurado de la competencia? Aunque aún no lo confirmaron desde la producción, lo cierto es que el nombre más fuerte es el de Yanina Latorre.

De hecho, el propio Ángel de Brito postuló a su compañera para el jurado. "Me gustaría verla a Yanina. Quiere ser jurado hace mucho. ¡Pero tenés que ir bien montada!", comentó el periodista, que también mencionó a Aníbal Pachano como otra alternativa. "Él me encanta para el jurado", agregó.

"Quiero hace mucho. Hagamos campaña. Me monto. Pero sería más periodístico, siguiendo la veta de tu maldad, porque Pachano tiene mucho arte encima. Yo no, pero entiendo del tema. Gracias, Angelito”Quiero hace mucho. Hagamos campaña. Me monto. Pero sería más periodístico, siguiendo la veta de tu maldad, porque Pachano tiene mucho arte encima. Yo no, pero entiendo del tema. Gracias, Angelito”, comentó la rubia, que está con un pie adentro en la competencia de Showmatch.

El próximo lunes, Marcelo Tinelli debuta con la nueva temporada de Showmatch en El Trece. Por primera vez, en un horario diferente: a las 21.30, un giro estrátegico del conductor para no tener que enfrentarse en el rating con Masterchef Celebrity. Se espera una gran apertura, con una ficción llena de figuras. El martes, en tanto, dará inicio al certamen de canto, baile y acrobacia, que es la gran apuesta del animador.