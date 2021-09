Ángel de Brito, enojado al aire con Yanina Latorre: "No te quiero escuchar"

Ángel de Brito se mostró muy enojado al aire en Los ángeles de la mañana con Yanina Latorre. El periodista cruzó a la angelita y pidió que le cierren el micrófono porque no dejaba hablar a la invitada.

Estefanía Berardi estuvo en el piso de LAM para contar una supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con una moza. La panelista le dijo a la ex Combate que tenía que dar todos los detalles del affaire de galán y no guardarse nada.

“Él le decía que estaba mal con la China....", expresó Berardi. Yanina la interrumpió y lanzó: "Lo que dicen todos los casados cuando se acuestan con otras mujeres”.

En ese momento, Ángel se sacó y le paró el carro de la "angelita". "Apaguen a Yanina, no te quiero escuchar a vos, la quiero escuchar a ella. ¡¿Qué me importa?! Me importa la información de ella, tráeme una información vos y, cuando la tengas, te escucho”, dijo el conductor de Los ángeles de la mañana.

Yanina Latorre se disculpó, quedó en silencio, y la invitada pudo continuar con su relato.