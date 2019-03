Ángel de Brito destrozó a Evelyn von Brock: "Traicionó a la producción"

Evelyn von Brock se peleó con todas sus compañeras y decidió retirarse de Los Ángeles de la mañana luego de que Yanina Latorre tratara de "bobita" a su hija. Eso hizo que la ex de El viernes pasado,se peleó con todas sus compañeras y decidió retirarse deluego de quetratara dea su hija. Eso hizo que la ex de Fabián Doman se enojara, se levantara de su silla, saludara al conductor y se retirara del estudio y del canal.

Pero eso no fue todo, Evelyn tampoco se presentó a trabajar este lunes.

Durante la jornada, invitado al ciclo que Flor de la Ve conduce en la pantalla de Ciudad Magazine, De Brito habló sobre la ausencia de Von Brock y le pegó duro a la mujer.

"No sé si vuelve. Yo estoy más preocupado por el contenido del programa porque falte una 'angelita' o no. Me parece que nadie tiene que faltar salvo por una razón de fuerza mayor. Ahora, hacer berrinches de nena de 12 años me parece que no, porque son todas mujeres adultas y profesionales. Yo con Evelyn me llevo bárbaro, estoy muy contento con ella, pero sinceramente no sé si va a volver", arrancó a contar De Brito.

Y siguió explicando: "Cuento el detrás de escena. Cuando muere Natacha Jaitt, yo estaba de vacaciones. Primero hablé con Ulises y después con mi producción y el panel. Yanina habló sobre el tema y lo que habían acordado con la producción era que no se abría a debate".

"No era el día para debatir, pinchar y chicanear, que es lo que hizo Evelyn traicionando a la producción. Traicionando, esa es la palabra. En otro programa, esa actitud la hubiera dejado afuera. En otro programa la hubieran echado porque al aire no se traiciona, vos trabajás para un equipo y perdés la confianza", concluyó.

¿Qué pasará con Evelyn?

