Ángel de Brito contó que Floppy Tesouro tiene nuevo novio: "Hace un tiempo que están saliendo"

En enero de este año, después de varios intentos de reconstruir la pareja, Floppy Tesouro se separó de Rodrigo Fernández Prieto con quien estuvo en pareja muchos años y tuvo a su hija Moorea.

El tiempo pasó y ahora la modelo volvió apostar al amor. Floppy se mostró junto a Ezequiel Pereira, dueño del Presidente Bar, uno de los mejores de la Argentina y el mundo.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito dio detalles de esta relación que inició la Tesouro. “Vamos a ver las fotos de Floppy Tesouro y su nuevo novio. Ustedes saben que Floppy se separó, se divorció de su marido, y ahí está el novio”, comenzó diciendo.

Y añadió: “Este es el nuevo novio de Floppy Tesouro, están en Miami, tranquilos. La foto que me mandaron a mí es en Nueva York. Estuvieron primero en Miami y después se fueron a Nueva York. Él se llama Ezequiel Pereira. Lo conocemos porque tiene uno de los mejores bares de Buenos Aires, que es el Presidente Bar, que está catalogado entre los 20 mejores del mundo y, con la pandemia, se fue a vivir a Miami el año pasado, a instalarse allá y a poner tres bares allá, con una inversión mega millonaria, de dos palos cada uno. Tiene 38 años, soltero, es triatleta, esto a Floppy le va a encantar, muy entrenadito y con mucha plata. Hace un tiempo que están saliendo, mucho de él no hay tampoco, no hay un pasado con famosas”.

“Él es amigo de muchos famosos. Pero no se sabe nada de él, tiene una vida tranquila”, acotó Yanina Latorre. “Sí, un bajo perfil que se acaba de terminar hoy, porque salir con Floppy Tesouro te cambia completamente el perfil”, indicó Ángel.

“Igual, le viene bien para la apertura de los bares, que todavía están en proyecto”, señaló Mariana Brey. “Acá me confirman que todavía no consiguió la visa de inversor, tiene una de talento, por el bar famoso que tiene acá”, añadió.

“Ayer, cuando recibí estas fotos, hablé con César Carozza, que es el representante de Floppy, y me confirmó que estaban saliendo desde hace un tiempo, no me precisó cuánto. Pero Floppy no se va a quedar a vivir allá”, finalizó De Brito.

