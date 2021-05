Ángel de Brito contó que Alex Caniggia pidió no ser eliminado de "MasterChef Celebrity": "Ese fue el conflicto"

En los últimos días, Alex Caniggia estuvo en boca de todos. Tal como informó PrimiciasYa.com el viernes, el mediático se ausentó en una grabación de "MasterChef Celebrity" y los productores decidieron sacarlo del certamen.

"El miércoles no fue, lo estuvieron esperando y no apareció para grabar el programa. Está molesto porque no le gusta perder", le contaron a este portal.

Además agregaron que a "Telefe no le gusta que haya escándalos y están tratando de resolver el asunto o ver qué medidas toman en el caso que él no vuelva".

Marcelo Polino, embajador de la competencia, confirmó el domingo que el hijo de Mariana Nannis había sido desvinculado del ciclo. "La versión oficial es que Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘spoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas...", fueron las palabras del periodista.

Y ahora, Ángel de Brito sumó más detalles y aclaró en "LAM": "No fue convocado por ahora por La Academia, eso no quiere decir que no lo llamen. Pero primero tiene que arreglar su situación allá".

"Él tenía que ir a una grabación, esto me lo contó una persona de Telefe que trabaja en el programa, y pidió que le aseguren que ese día ganaba, o sea que quedaba en el concurso, que arreglen con el jurado sino no iba. Y ahí no fue. Ese fue el conflicto. No le aseguraron el resultado y se fue, lo mismo pasó en el Cantando", añadió el conductor del Trece.

Recordemos que el año pasado, cuando estuvo en el "Cantando 2020", Alex Caniggia se cansó de los maltratos y decidió dar un paso al costado cuando tuvo una fuerte pelea con Oscar Mediavilla.

El músico lo calificó al mediático como “tonto, zarpado y guarango” y luego de que el tema alcanzara repercusión en las redes, el marido de Patricia Sosa pidió disculpas públicas a través de su cuenta de Twitter.

No satisfecho con esto, Alex visitó el piso de “LAM” y comentó que tenía intenciones de dejar el certamen de canto, luego con el paso de las horas el deseo se convirtió en realidad y lo anunció él mismo en sus redes: “A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento”, expresó el joven en ese momento.

