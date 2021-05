Ángel de Brito confirmó que en total hay 9 contagios de Covid en el programa de Marcelo Tinelli

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión argentina fue con todos los flashes y una gran producción, pero también con muchísimas críticas por la cantidad de personas que había en el estudio de grabación de la productora LaFlia en el lanzamiento de "La Academia" de "ShowMatch" -incluso el conductor fue denunciado penalmente por “rompimiento de medidas sanitarias”.

Y en este contexto, la semana pasada se dio a conocer el primer contagio de coronavirus en el show. Se trata de Nicolás Fleitas, bailarín que comparte equipo con Cande Ruggeri.

"Yo estoy bien, solo tuve fiebre, un poco, y algo de tos. Ya estoy ok y el sábado me dan el alta", le dijo Fleitas a este medio. Sobre su contagio, afirmó: "Me dieron el positivo la semana pasada. Cuando tuve el primer síntoma suspendimos todos los ensayos".

Y este martes, PrimiciasYa.com pudo confirmar que hay más casos de Covid en el ciclo de Tinelli. "Sabemos de siete casos. Serían seis bailarinas del staff, por eso ayer estuvieron únicamente dos. En el programa que se verá esta noche también hay dos. Ambos envíos se grabaron el lunes", le contaron a este portal.

"También estaría contagiado alguien de la producción, sumando así los siete casos. El miércoles se graban los envíos de ese día y el del jueves con La Academia. El jueves grabarían el especial de humor que se verá el viernes", agregaron.

Tras la noticia que dio este portal, Ángel de Brito confirmó en Twitter que en total son nueve los contagiados de Covid en el ciclo de Marcelo Tinelli: "Son 9 casos positivos de #Covid en #Showmatch 6 bailarinas y 3 productores. Se aisló a todo el staff de bailarinas, y a todos los contactos estrechos de los 9 casos. Por suerte, todos con síntomas leves".

