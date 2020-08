Ángel de Brito aniquiló a Esmeralda Mitre: "No puedes conducir ni tu canción"

Luego de protagonizar un picante cruce con Karina la Princesita y Óscar Mediavilla en la emisión del viernes del "Cantando 2020", Esmeralda Mitre ofreció una entrevista a la Once Diez/Radio de la Ciudad en la que se refirió a Ángel de Brito y Laurita Fernández.

“A veces siento que cuando estoy ahí, podría conducir. Lo que digan Ángel y Laurita, los quiero mucho, pero poco me importa”, dijo la mediática sobre los conductores del reality.

Ante el comentario de Esmeralda Mitre, Ángel no se quedó callado y le arrojó un comentario explosivo desde su cuanta de Twitter.

El viernes, Esmeralda también aprovechó para lanzarle un palito a sus hermanos, con quienes tiene una rencilla por la herencia que dejó su padre, Bartolomé Mitre, y de eso también lo trató en la entrevista.

“Hablé de la herencia y las cuentas (que tenía su padre en el exterior) para defenderme a mí y al ataque de mis hermanos, como también a mi madre. No dejó nada en orden, fue un gran padre pero dejó otras aristas porque dejó todo muy desordenado. Yo me defiendo por todo lo que me quieren sacar”, dijo la rubia.

“Desde que nací no fui un buen programa para ellos, me interesa poco lo que a ellos les produzca el Cantando, yo no tengo problema de hacerme pericias psiquiátricas porque me va a dar bien. Yo sé muy bien lo que traman y es un manotazo de ahogado con lo que vengo presentando en la justicia. Si yo me tengo que hacer una pericia les voy a hacer un juicio por daños y perjuicios", señaló Mitre.

