Ángel de Brito afirmó que Benjamín Vicuña y China Suárez están separados: "Los motivos son..."

Ángel de Brito afirmó en su ciclo "El Espectador" (CNN Radio) que Benjamín Vicuña y China Suárez le pusieron punto final a su relación: “Están separados”, indicó.

Hablando del tema, el periodista arrancó diciendo: “Lo cierto es que están en crisis. Hay varios motivos, que ya se sabrán dentro de un tiempo, pero la crisis está. Algunos motivos tenían que ver con lo profesional, porque en ATAV pidieron cambios en las escenas por celos. Después, hay razones de incompatibilidad de las personalidades”.

Y su compañera Pía Shaw contó que la China viajó a Estados Unidos por diez días a realizar una campaña publicitaria en Miami y después se quedará en Orlando junto a sus hijas Rufina y Magnolia. La periodista reveló qué le respondió una persona del entorno de la actriz sobre estas versiones: “A mí me dijeron ‘vos no te preocupes que si están separados, lo van a comunicar a través de un comunicado’”.

A lo que Ángel le contestó: “Te lo digo yo: están separados. ¿En qué fecha estamos? Empecemos a contar los días para ver cuánto tardan en escribir el comunicado. ¿Sabés cuándo lo van a comunicar? En diciembre. Calculo que para diciembre vamos a tener el comunicado oficial. Se terminó la novela ATAV, se terminó el amor”.

Cuando Pía comentó que le parecía realmente extraño el viaje de la China a Miami en lugar de ir a Chile, donde Vicuña está filmando una serie, Ángel volvió a decir: “Porque están separados”.

Por último, el jurado del "Súper Bailando", dio más motivos de la ruptura: “El orden fue un punto de quiebre en la relación: el ocuparse de las cosas y la rutina. Él es muy pefeccionista y ella es una desbolada. Eso con Pampita no le pasaba. ¿Qué te parece si yo te digo que en algún momento dijo 'esto con Pampita no me pasaba'? Tengo un montón de detalles, que voy a contar más adelante. Voy a esperar el comunicado”.

