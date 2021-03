Andy Kusnetzoff reveló qué figuras se negaron a asistir a "PH": "Muy complicado de lograr"

El sábado pasado, Andy Kusnetzoff regresó a la pantalla de Telefe con "PH" y con invitados de lujo. Pampita, Leonardo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barilli estuvieron en el primer programa del 2021.

Sin embargo, no todas las figuras que le gustaría tener en su ciclo se mostraron tan entusiasmadas por el llamado de su producción. "Hay muchos que yo sé que no creo que vengan”, señaló en una nota con el diario Clarín haciendo hincapié en Lilita Carrió y Jorge Lanata.

LEER MÁS Rating: el regreso de Andy Kusnetzoff con "PH" no superó los 10 puntos

"Carrió no quiso, no pudo, no sé. Hace mucho no la veo en la televisión. Y Baby Etchecopar no quiere venir a PH”, reveló. Además, quiso despedirse remarcando qué piensa la producción antes de invitar a una figura.

"Se apunta a contar las mejores historias de cada uno. Las anécdotas, cosas cotidianas. Una radiografía de cada uno. Eso es el programa: una entrevista con varias personas al mismo tiempo que muchas veces termina dando algo emotivo. La intención de un programa que se llama Podemos Hablar también era justamente juntar políticos distintos, voces que pudieran debatir. Imposible, muy complicado de lograr", remarcó Andy.

LEER MÁS Estefanía Pasquini reveló el sexo del bebé que tendrá con Alberto Cormillot