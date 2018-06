Andy Kusnetzoff, premiado en el Festival Internacional de Radio de Nueva York

"Perros de la calle", el programa de radio que conduce Andy Kusnetzoff por la Metro, están de festejo en Nueva York. Los miembros del equipo deel programa de radio que conducepor la Metro, están de festejo en





¿El motivo? Fueron premiados una vez más en el New York Festivals International Radio Program Awards, en esta ocasión en la categoría "Historia de interés humano" por el informe sobre el tema "Me too".





Telefe (PH: Podemos hablar) ganó el Martín Fierro en el rubro "Interés general". Junto a su mujer, Florencia, a Gabriel Schultz y a Nicolás Harry Salvarrey, Andy suma este premio al excelente momento profesional que vive tanto en radio como televisión. Hace unos días, su programa de Telefe ganó el Martín Fierro en el rubro "Interés general".





Cabe recordar que la primera vez que el programa de radio recibió un premio en el mismo festival, fue en la edición de 2013, en la categoría "Héroes", por su acción en la lucha contra la trata de personas en la Argentina, que incluyó una misión solidaria para ayudar al hogar María de los Ángeles, de Susana Trimarco, en Tucumán.