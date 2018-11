Andy Kusnetzoff: "No estamos preparados para jugar el partido y eso es lo triste"

Andy Kusnetzoff ganó anoche el premio Martín Fierro de Oro por su labor como conductor en "Perros de la calle". Antes del cierre de la noche, el también animador de "Podemos Hablar" en Telefe se llevó el premio al mejor conductor. ganó anoche el premiopor su labor como conductor en "Perros de la calle". Antes del cierre de la noche, el también animador de "Podemos Hablar" ense llevó el premio al mejor conductor.





Primiciasya.com dialogó con él antes de la entrega y dijo no tener cábalas para esa que iba a terminar siendo su gran noche. "Personalmente me está yendo bien estoy contento es un año difícil, no puedo dejar de pensar, tengo al suerte de estar acá pero no es fácil", sostuvo.





River y Boca que se suspendió el fin de semana, Andy, que es un fanático hincha de Boca, dijo: "Triste, me parece súper triste. Yo soy de Boca pero perdimos todos en realidad. Ni me interesa que haya otro partido, no estamos preparados y eso es lo triste". Y resaltó: "Ya no me parece que estemos listos para jugar una final". Con respecto a la final deque se suspendió el fin de semana, Andy, que es un fanático hincha de Boca, dijo:Y resaltó: "Ya no me parece que estemos listos para jugar una final".





En tanto, Kusnetzoff ratificó que el año próximo seguirá con su programa en Telefe, ciclo que comenzó por cuatro envíos y que se instaló con firmeza los sábados a la noche.