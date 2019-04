Andy Kusnetzoff: "Malnatti no me llamó después de lo que dijo"

Andy Kusnetzoff estuvo hoy en el piso de "Intrusos", América, y se refirió a su presente en tevé y las internas que trascendieron de la época de "Caiga Quien Caiga". estuvo hoy en el piso de, y se refirió a su presente en tevé y las internas que trascendieron de la época de





"Es muy difícil ser sincero en televisión. Después de CQC me di unos cuantos golpes para encontrarme", dijo el conductor en charla con Jorge Rial y su equipo.





"Hoy tengo claro quien soy. No me siento millonario, trabajé toda mi vida. Malnatti no me llamó después de lo que dijo", añadió Andy.





Y destacó sobre Pergoilini: "Mario me ofreció ser el productor periodístico de CQC, mi relación con él empezó en La TV Ataca".





"Siempre estaba atento a la aprobación de él. Al principio no le cerraba que hiciera las notas", enfatizó.