Andy Kusnetzoff y su intento de seducción a una estrella de Hollywood

Andy Kusnetzoff estuvo como invitado a Los Mammones, América, y recordó su fallido intento por conquistar a una famosa actriz de Hollywood hace muchos años cuando daba sus primeros pasos en televisión.

El conductor, padre de Helena y León, fruto de su matrimonio con Florencia Suárez, recordó aquella divertida anécdota del pasado en charla con Jey Mammon.

Fue cuando en 1996 llegaba a la gran pantalla Jerry Maguire, la película protagonizada por Tom Cruise. El conductor se vio encandilado por la presencia de Renée Zellweger.

“Le dejé un CD en donde ella paraba, en el hotel”, dijo Andy sobre aquel intento de seducir a la actriz. Y agregó: “Me fui a dormir y no me quedé tranquilo. Dije ‘No, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así’. Agarré un compact, averigüé en que hotel estaba, le dejé una carta con la dirección -no había ni mail-y un CD de soul, lo que tenía. Y me quedé tranquilo que hice algo”. No obstante, el animador contó que un mes más tarde le llegó una carta a su casa firmada por Zellweger.

Kusnetzoff contó que cinco años después de eso se volvió a encontrar con la actriz y estaba esperanzado. Se acercó a hablarle en una fiesta y comentó entre risas: “Para mi llamó a seguridad”.

Y añadió: “Cuando se iba la encare y le digo toma Renée, el saco. Y le pido: ‘Llevame en la limo’”. A lo que ella le respondió: “No puedo, tengo novio”. Luego, se confirmó en público que estaba en pareja con Jim Carrey. Tremenda historia.