Andy Kusnetzoff tiene coronavirus: "El sábado me empecé a sentir mal"

Andy Kusnetzoff confirmó hoy en radio Metro que se contagió de coronavirus.

El conductor de "Perros de la calle" y "Podemos Hablar" salió al aire desde la clínica donde acababan de darle el resultado.

"Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid. Así que lo podemos ver positivo porque voy a poder donar plasma pronto", dijo Andy en charla con sus compañeros.

Y agregó: "Les quería comentar para que estén al tanto por mí y puedan saber. Me siento bien. Son noticias que te van llegando. Por suerte no tengo fiebre, pero tengo esta tos. Transitándolo, amigos, hay que cuidarse, el que me conoce sabe, no tiene sentido que lo diga sabe que soy muy obsesivo. Dentro de las grabaciones soy muy obsesivo. No tiene sentido que lo diga yo. Lo único que les digo es que hay que cuidarse. Es un momento muy jodido".

Andy afirmó que es un momento duro de muchos contagios y que su familia está bien.

"Por suerte Flor (pareja) y Helena (hija) están bien. De ánimo estoy bien, recién me quedé dormido. Estoy bien de ánimo, transitándolo, esperando a ver cómo sigue. El único síntoma fue la tos y el cuerpo muy cansado. Me medí mucho la fiebre pero no tenía, el domingo seguía con tos, cuando tenés contactos en lo laboral una vez por semana aunque sea con responsabilidad y me vine a ver", añadió el animador radial y televisivo.

"Le pongo un poco de humor, no quiero hacer chistes minimizando nada pero estoy en buenas manos, a seguir, cuídense mucho que muy pronto volveré, voy a tardar un tiempo", finalizó.

El último programa de "Podemos hablar" se grabó el miércoles 8. Suele grabarse los jueves pero como el pasado fue feriado se adelantó. Por lo cual, todos los invitados deberán ser testeados.