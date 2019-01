Andy Kusnetzoff chicaneó a Juana Viale, pero la morocha lo "mató" con el retruque

Juana Viale se encuentra en Mar del Plata realizando El ardor, junto a Luciano Cáceres, con quien ya existen rumores de romance.

Horas atrás, en una entrevista radial desde La Feliz, la morocha puso en aprietos a Andy Kusnetzoff cuando le recriminó la similitud del programa PH (podemos hablar), con el que realiza desde hace décadas su abuela, Mirtha Legrand.

Todo comenzó con una chicana de Andy: "El sábado a la noche tiene un programa (Mirtha), sí, me pareció, no lo pude ver este año, pero me dijeron", ironizó Kusnetzoff, refiriéndose a el triunfo de su ciclo sobre el envío de la diva.

En ese momento, Juana, acotó: "Aaah, porque vos también tenés un programa". Y al instante, disparó: "Ese es el contacto que yo tengo con la televisión, para que sepas. Me dijeron que es muy parecido".

"Sí, tiene una onda", respondió Andy y Viale remató: "Es que en 50 años hay que hacer algo parecido, a alguien se le ocurrió. Muy bien Kweller (productor de "Podemos hablar"). ¡Ah pero (Martín) Kweller también estuvo ahí metido!".

Andy siguió: "Lo que pasa es que tu hermano le cagó el programa". Juana remató: "¿lLe cagó?, pensé que era Tinayre la producción, es de sangre".

"Ahí ya no me meto", cerró Andy. ¡Tremendo!

Escuchá el audio!

