Andrés Nara tras el posteo de Zaira y la reacción de Wanda: "Soy un poco frío y duro, pero estas cosas te ablandan"

Zaira Nara compartió en Instagram una foto con su padre Andrés por el día del padre. Más allá del cariñoso posteo que acompañó la imagen familiar, llamó la atención de más de uno la reacción de Wanda Nara a la foto.

Desde que Andrés se puso del lado de Maxi López tras la separación de Wanda, sus hijas entraron en conflicto con él.

Zaira recompuso con el tiempo la relación con su padre pero Wanda aún sigue distanciada. No obstante, ante la imagen familiar que compartió su hermana, la rubia reaccionó con un "me gusta".

"A nadie le gusta que nos pongan un día para festejar el amor, pero de alguna forma que haya un día impuesto nos obliga a pensar en esa persona", comenzó el posteo de Zaira.

"¡Feliz día papá! Feliz día a todos los papás... ¿Nadie dijo que iba a ser fácil no? Pero qué lindo es aprender de nuestros padres, abuelos y aún más de nuestros hijos", siguió la modelo junto a una foto de ella con su hermana y su papá cuando eran chiquitas.

PrimiciasYa.com se contactó con Andrés quien se mostró emocionado por estas palabras de su hija: "Una alegría bárbara. Tanto en Instagram como en WhatsApp me mandó muy lindas palabras, Zaira siempre es muy cálida, para mí fue el mejor regalo del día del padre esas palabras".

"La madre le puso corazoncito y me enteré también que Wanda. Puede ser un acercamiento, más me hubiese gustado que me lo diga por WhatsApp en forma directa. Creo que después de tanto tiempo de distanciamiento hubiese sido lindo", aseguró.

Y cerró muy emocionado: "Creo que puede ser un comienzo y se va a acomodar todo en su justa medida. Lo que hizo Zaira a la distancia fue el mejor regalo de toda mi vida. Soy un poco duro y frío, pero estas cosas te ablandan y fue una alegría terrible con unas simples palabras".