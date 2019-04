Andrés Nara: "No tengo armas y jamás le pegué a una mujer, esta chica es mitómana"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Andrés Nara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y rompió el silencio ante la denuncia policial por violencia que radicó su ex novia, Florencia Olivera. dialogó en exclusiva cony rompió el silencio ante la denuncia policial por violencia que radicó su ex novia,





"Esta chica tiene antecedentes psiquiátricos, es mitómana. Tienen los archivos. Hace un año dijo que estaba embarazada y a los tres meses dijo que tenía el nombre de la nena. Sufre con problemas psiquiátricos. Después expuso fotos mías íntimas", manifestó el padre de Zaira y Wanda.

"No sé si lo hace por despecho o fama o si yo estoy saliendo con alguien, no sé. Le voy a hacer juicio por calumnias e injurias, daños y prejuicios. Le voy a sacar absolutamente todo", añadió en exclusiva.







"Yo no tengo arma, no conozco de armas, no tengo vínculos políticos, jamás le pegué a una mujer. Dijo que en la policía dije que la iba a matar. Un tsunami de mentiras y cosas que realmente no las entiendo. No sé lo que busca".





Y siguió con su relato: "La llevaron a la comisaría de la mujer y no le vieron nada. Yo me quedé esperando ahí. Y ella dijo que estaba toda golpeada. Esto fue hace un año. Y yo después de eso la vi una vez y después nunca más. Me sigue hostigando y llamando".





"Tengo todo para demostrarlo y sacarle lo poco que tiene. Ella todo lo que dice no tiene pruebas porque no existió nada de lo que dice. Yo hace unos meses le envié una Carta Documento para que se abstenga de decir mentiras en los medios", finalizó Andrés.