Andrés Nara: "Lo aprecio mucho a Maxi pero me parece que ya pasó un límite, acá la pifió"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Andrés Nara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y dio su opinión de los audios que circularon de Maxi López y Wanda Nara. dialogó en exclusiva cony dio su opinión de los audios que circularon de

Wanda y Maxi



"Me duele muchísimo esta situación porque yo la verdad lo apreció mucho a Maxi pero me parece que pasó ya un límite. Por un lado no se trata así a una mujer y por el otro es la madre de sus hijos", comentó el papá de Wanda.



"Más allá de todas las cosas que hayan pasado anteriores, me parece que pasó una barrera en la cual él se tenía que haber mantenido y si quería acomodar o aflojar las cosas eso no lo tendría que haber dicho bajo ningún punto de vista".





"No sé de cuándo son esos audios pero se mafnifica al hacerlo público. Es algo de la faz privada que cuando sale a la luz toma otra fuerza", añadió.

andres nara.jpg



"Me duele mucho porque es el padre de mis nietos y yo lo aprecio pero esto obviamente que no me gusta, me parece que se fue de los límites normales. Me angustia porque sé que él no es mal muchacho pero acá le pifió. El problema son los tres chiquitos que están en el medio de estas situaciones de la madre y el padre", finalizó Andrés.