Andrés Nara le contestó a Wanda: “Se está olvidando de las cosas que hice por ella”

Andrés Nara rompió el silencio y le contestó a su hija Wanda, que aseguró en una entrevista que la relación entre ellos está rota y no habrá vuelta atrás.

Wanda afirmó -en una entrevista con la revista Gente- que su padre era “la gran desilusión en la vida” por cómo se había portado con ella eligiendo a su ex Maxi López por los contratos que mantenían juntos, dejándola de lado a ella y a sus hijos, cuando se separó del futbolista en 2013.

“Es muy fuerte el textual. Exageró mucho porque no hubo nada de parte mía. Hay presiones externas para que ella llegue a esa conclusión. Me sorprende porque se está olvidando de las cosas que hice por ella como cada padre hace por sus hijas”, dijo Andrés a Radio Mitre.

“No sólo no hice nada sino que es muy extremo esa manifestación. Yo nunca hablé mal de Mauro (Icardi). No lo conozco. No tengo que estar alabando a Mauro. No me interesa", explicó sobre los dichos de Wanda que aseguró que habló mal de él.

"Conmigo Maxi fue impecable y eso no lo voy a olvidar. Dicen que yo hago tratos comerciales cuando nunca hice nada. Siempre asesoré. No tengo ningún trato comercial. Acá hay confusiones extremas. A mi no me interesa ni la fama y la plata que tengan. Me hubiese gustado una relación más normal con mi hija y separar este tipo de sensaciones que te lastiman”, sentenció.