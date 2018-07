Andrés Nara sobre las fotos a Wanda: "Son sacadas de mala leche"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Embed Una publicación compartida por Wanda nara (@wanda_icardi) el 18 de Jul de 2018 a las 3:50 PDT



"Con el tema de las fotos fue muy desagradable todo, no tiene sentido. Me parece que ella trabaja con su figura e imagen y esas fotos son sacadas de mala leche, con mala luz y ángulos que no dan", comentó el padre de la rubia.







"He visto chicas de súper primera línea en Ideas del Sur y le veías miles de defectos pero no los veías por cómo le dabas la luz y demás. Me parece que es una cosa que se tendría que respetar porque es parte de la violencia de género también, exponer a una mujer si ella no quiere. Uno se saca treinta fotos a veces y comparte una".





Y sobre si se juntará con ella ahora que está en Argentina, consideró: "Vamos a ver si nos juntamos. Estoy recién operado, me hice un implante capilar que me hizo el doctor Ariel Cotignola. Quiero ver a la nena, que no la conozco, y si se da la oportunidad hablaré con Wanda".