Andrés Nara habló del enojo de Maxi López con Wanda: “Considero que...”

Andrés Nara salió a hablar después del polémico descargo de Maxi López contra Wanda. En una nota con la web de Radio Mitre, el mediático manifestó su postura y respaldó al padre de sus nietos.

“De lo que yo sé los chicos están perfectamente bien. Sé que toma todos los recaudos y cuidados que corresponden ante la situación que se está viviendo en Europa”, comenzó diciendo.

Consultado por el viaje que hizo Wanda a Italia con sus nietos en medio de la cuarentena por el coronavirus, Andrés manifestó: “En este tipo de casos trato de ser lo más lógico posible. Voy a ser lo más objetivo que pueda. El domicilio de ella es en Milán. Ella estaba en París porque su pareja trabaja ahí. Considero que ha tomado todos los recaudos. Pueden hacerlo económicamente. Imagino que todo fue con extrema seguridad”.

“Entiendo el malestar de Maxi pero sé que ellos están en una grieta. Si me hubiese preguntado le hubiera dicho que no viaje a Italia. La situación en Europa es peor y todo es distinto. A la cuarentena le ponen restricciones diferentes. No sé como son las reglas de juego sobre está situación”, agregó Don Nara.

“No sé cómo están, ni dónde están. Le hubiese dicho que no se mueva. Desconozco la situación y no quisiera aumentar la grieta que ya tenemos”, sostuvo.

“No hablé con Maxi López después de su enojo. Sé que está molesto. Es entendible. Quizás sabe cosas que yo no sé”, concluyó.

