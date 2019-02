Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Andrés Nara dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y aclaró cómo fue el control policial del pasado domingo por el cual fue retenido unas horas con su automóvil cuando cruzaba el puente de Zárate. dialogó en exclusiva cony aclaró cómo fue el control policial del pasado domingo por el cual fue retenido unas horas con su automóvil cuando cruzaba el puente de





"El domingo 9 me iba para el lado de Entre Ríos, Gualeguaychú, cuando cruzo el puente de Zárate, me detienen por el control policial que hay. Me pidieron registro, cédula. Le muestro la autorización de manejo, porque el auto no estaba a nombre mío y luego se van adentro y me dicen que había un problema con la autorización de manejo", explicó al padre de Zaira y Wanda.

Andres Nara 1.jpg







"Me dice que no coinciden ciertos datos, que estaban averiguando y que tenían que constatarlo. A mí me lo había hecho un gestor por escribano. Les resulta que para ellos la autorización está mal. Miran el registro, peritan el auto, y estuve seis horas en la ruta con 40 grados de calor", fundamentó Nara.







"Me llevaron a la comisaría para constatar antecedentes, me sacaron fotos, lo hicieron medio mediático. El auto me lo retuvieron ahí y me llevaron a la comisaría para constatar los datos".





"El auto estaba bien, mi registro bien, la cédula bien, yo sin antecedentes, pero ese papel de autorización de manejo lo enviaron a la fiscalía y ahora tengo que ir a retirar el coche con la cédula azul y ya está. Yo tengo a la venta los coches, por eso mismo lo transferí. Fue un momento desagradable pero ya está", cerró.