Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Nara de "borrarse". Andrés Nara se encuentra envuelto en un escándalo con su ex novia Florencia Olivera . La joven contó que está embarazada y acusó al padre de lasde





"Él está desaparecido. Me tiene bloqueada, hace 15 días que quiero hablar con él y hablamos a través de un amigo de él", contó la joven a PrimiciasYa.com.





"Él lo va a desmentir terriblemente porque se le pudre todo con las hijas y se le corta la plata", resaltó Florencia. (Ver nota) , resaltó

andres-nara.jpg



Lo cierto es que este medio fue en busca de la respuesta de Andrés, quien explicó sobre este tema: "La chica esta es terriblemente mitómana: jamás le levanté la mano. Por otro lado, nunca me dieron un peso Wanda y Zaira. Mirá si yo les voy a pedir algo. Con Wanda hace cuatro años que no hablo, me comunico con la mamá y con Zaira".







"Es mentira que está embarazada, yo sé perfectamente que no. No voy a entrar en detalles pero es imposible, ya me hizo esta escena varias veces".





"Esta declaración es porque ella está enloquecida, tengo trescientas llamadas de ella. Bajé un programa para que no me entren sus llamadas porque me volvía loco. Me amenazaba de muerte", añadió.







"Armaba capturas de pantalla de WhatsApp truchas: decía que hablaba con Wanda, con amigos que yo no veía... Terrible, todo mentira, todo armado por un programa. Lo peor de todo es que encima le robó treinta mil pesos a un amigo en un barco y tengo para demostrarlo, comprobamos que fue ella, es peligrosísima".





"Está súper ensañada, por eso lo hace. Es un peligro, jamás le levanté la mano y no está embarazada. NI loco pensaría en tener un hijo con una chica de 28 años", fundamentó.





Y cerró: "Nunca fuimos novios, salimos veinte veces en cuatro meses. Nunca hablamos de la palabra novios. Es mentirosa. Como yo la bloqueé de todos lados, empezó con esta movida".