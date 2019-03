Andrés Nara: "Con las últimas declaraciones que hizo Maxi, que medio la agredió a Wanda, me peleé con él"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





PrimiciasYa.com y habló del acercamiento que tuvo en el último tiempo con su hija Zaira Nara. Andrés Nara dialogó en exclusiva cony habló del acercamiento que tuvo en el último tiempo con su hija





"Con Zaira estamos hablando. No nos vemos todo lo que queremos por nuestras obligaciones. Volvimos a estar en diálogo lo más bien. No hubo nada en definitiva, tanto con ella como con Wanda, lo que pasa es que a ellas no les gusta mi exposición, le hubiese gustado otro perfil mío", explicó el padre de las Nara.

"Pero de alguna manera ellas también llegaron por los medios y yo le debo al medio un cierto respeto. Entonces si me preguntan, yo tengo que estar, porque gracias a los medios ellas llegaron a estar donde están también. Entonces algo hay que devolver", argumentó.

: "Con Wanda ya en algún momento vamos a estar bien. Sé que ella está en Argentina pero yo estoy con muchas ocupaciones pero ya nos vamos a acomodar. Zaira es impecable y excelente persona". Y señaló





Y contó que se distanció de Maxi López ante las últimas críticas públicas a su hija: "Con las últimas declaraciones que hizo Maxi, que medio la agredió a Wanda, me peleé también con él. No me gustó lo que dijo y estamos distanciados".