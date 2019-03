Andrés Calamaro habló sobre el accidente de Sergio Denis y el peligro de algunos escenarios

Luego, comentó un incidente que le sucedió en México junto a Plácido Domingo: "un infortunio dramático".

"Hace diez días cantábamos en Jalisco con un nutrido grupo de figuras, cuando saludamos al final nos asomamos al escenario embelesados por la aparición de Plácido Domingo, al lado mío estaban los brillantes bailarines de Ballet clásico. Le señalé sin disimulo al final del escenario para prevenir lo que hubiera sido un infortunio dramático. Tocamos en condiciones que conocemos, pero son muchos detalles para cuidar, y el componente informal siempre es una posibilidad. Tratamos de evitarlo. No probar sonido, a los setenta años, es algo que un cantante puede permitirse; cuando tenemos trabajo, y un equipo, podemos evitar la prueba de sonido, pero cada escenario es diferente, la mayor parte son estructuras de ACROW y madera; fierros y cables, electricidad. Las escaleras son un misterio, las rampas empinadas, y los escenarios no tienen protección, como respetando el foso de las orquestas hace cien años. Y la Opera. Hay que respetar con desconfianza las situaciones potencialmente riesgosas. La carretera, la electricidad, el escenario. Tener todo controlado es un lujo al acceso de pocos. El verdadero éxito es trabajar siempre con el mismo equipo técnico y humano, producción, operadores, asistentes y músicos. Pero eso es un lujo que pocos podemos darnos, y no siempre depende de los cantantes", concluyó.