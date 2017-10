Andrea Taboada se cruzó con Ángel de Brito: "No lo quise molestar, supongo que fue una broma"

Embed PrimiciasYa pudo comunicarse con la periodista para que cuente cómo vivió este cruce al aire y si piensa que fue en broma o en serio. pudo comunicarse con la periodista para que cuente cómo vivió este cruce al aire y si piensa que fue en broma o en serio.





"El martes también le hice una referencia a una discusión que había tenido con Gabo. Me quedé pensando porque terminó el programa y no lo vi. Me quedé con la duda. No lo llamé ni nos vimos después del programa", expresó Andrea.





Y cerró: "Lo voy a hablar con él, debe haber sido una reacción del momento y nada más. Supongo que fue una broma. No lo quise molestar, somos amigos pero él tiene derecho a molestarse si hay algo que no le copa. Intercambiamos unos tuits pero no lo hablé, espero que no esté enojado, sino hablaré mañana a la mañana".

El miércoles a la mañana, se vivió un momento tenso en el aire de ", cuando, el conductor, le dijo a una de sus panelistas,, que le estaba. Desconcertada,se explayó: