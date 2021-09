Andrea Taboada quiso hablar de un supuesto romance de Laurita Fernández y la sacaron del aire

Este martes, la periodista Andrea Taboada estuvo de invitada en El club de las divorciadas, el programa de Laurita Fernández en las tardes de El Trece. Desde su debut, el ciclo viró de un talk show a un magazine con actualidad, entrevistas y noticias del mundo del espectáculo.

En el móvil, la "angelita" habló de los famosos y protagonizó un momento tenso al aire con la conductora.

“Pará, y lo último, ¿hay otro romance, algo en puerta ahí que se esté a punto de dar a conocer?”, le preguntó Laurita. Taboada desconcertó a todos con su reacción. “¿El que viene de tu lado?”, retrucó la panelista de Los ángeles de la mañana.

La cara de la conductora se transformó. Laurita quedó desorientada, prefirió no responder y rápidamente pidió un corte. "No me corten el móvil ahora... es el mejor momento del móvil", exclamó la "angelita".

Detrás la cámara, un productor estaba sujetando una pizarra que decía "¡Corte!". La bailarina se acercó a él, agarró la pizarra, mandaron a una pausa y sacaron del aire a la invitada, que no entendía muy bien lo que estaba pasando en el piso.