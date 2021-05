Andrea Taboada: "A la noche no me quería dormir porque tenía miedo de morirme"

Hace una semana, Andrea Taboada no estuvo en el piso de "Los ángeles de la mañana" porque presentó síntomas compatibles con coronavirus.

Desde entonces, la periodista se aisló en su casa, como medida preventiva. En un reciente posteo en Instagram, la "angelita" confirmó que dio positivo COVID-19.

"Lamentablemente, COVID positivo. Gracias a todos por estar", escribió la panelista en la publicación.

Este viernes, la panelista dio un crudo testimonio sobre cómo pasó las primeras horas tras enterarse de su positivo de coronavirus.

"Pensaba que ya está, que no era. Me llamaron del laboratorio y me estaba bañando. Después me mandaron el mail y hablé con ellos. Cuando el hisopado dio positivo fue como un mazazo en la cabeza", indicó Taboada movilizada.

Y agregó con crudeza: "A la noche no me quería dormir porque tenía miedo de morirme. Me quería quedar alerta como que me pasara cualquier otra cosa".

“Hoy estoy mejor, sí. Pero ya ni sabés, la cabeza te juega en contra", apuntó.

