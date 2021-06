Andrea Taboada lloró por la pandemia: "Siento que no tengo la energía de siempre"

Andrea Taboada se quebró este miércoles al aire en "LAM" al hablar de la pandemia y su experiencia con el coronavirus.

La panelista contó que ayer se pudo encontrar con su cuñado después de mucho tiempo y se sensibilizó.

"La estoy pasando mal y creo que tiene que ver con la pandemia. Es en serio. No voy a hacer terapia acá, pero siento algo que no lo puedo describir. Es una sensación de bajón”, precisó Taboada conmovida.

Y reconoció: “Creo que tengo que volver a hacer terapia. Siento una angustia y que no estoy rindiendo. Yo soy muy pila. No retomé la energía y todo me hace llorar. Me angustia”.

“No quiero hacer de esto un show ni nada. Salió. Una mala noticia me pone mal y lloro”, dijo la periodista entre lágrimas.

Y contó el encuentro con su cuñado que la conmovió después de mucho tiempo sin verlo.

“Ayer en la calle me pasó algo, perdón, pero fui a comprar, venía de otro canal y me encontré con mi cuñado que hacía mucho tiempo que no lo veía. El esposo de mi hermana mayor. Lo vi y fue raro", explicó.

Y añadió: "Él ya está vacunado por suerte, pero es una sensación extraña y yo siento que no soy la Andrea, con la energía que tengo siempre, además al ver a mi cuñado lo vi más grande, no sé”.

