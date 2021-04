Andrea Rincón tuvo que ser asistida en "MasterChef Celebrity" tras sufrir un accidente: "Sangre por todos lados"

Anoche, en la gala de beneficios de "MasterChef Celebrity", Andrea Rincón se lució con los dos desafíos que se le presentaron.

Durante la primera prueba tuvieron que armar pinchos y en la segunda disfrutar de las magias de la cocina española. Pero mientras realizaba uno de los platos, la actriz necesitó la asistencia de los enfermeros.

Mientras transcurrían los primeros minutos de programa, Rincón tuvo que formar un pincho directo desde la lata de champiñones. Pero algo falló en sus cálculos y sufrió un accidente en uno de sus dedos.

Y mientras la curaban, ella no paró de intentar lograr su cometido, tarea que logró con éxito.

“Chocolate (por la sangre) por todos lados, y a mí me impresiona y a mí me da mucha impresión la sangre”, indicó Andrea Rincón. “Llego a ganar con este pedazo de dedo que me falta…”, arrojó la actriz durante la competencia, sin imaginarse que pese a todo sería la que más pinchos armó, y por ende la que accedió finalmente al beneficio.

