Andrea Rincón reveló qué siente por Peter Lanzani

Peter Lanzani, en Un Gallo para Esculapio, los rumores sobre el inicio de un romance entre la actriz y su compañero, encendieron la ilusión de los seguidores de ambos intérpretes. Luego de realizar algunas escenas de sexo conen, los rumores sobre el inicio de un romance entre la actriz y su compañero, encendieron la ilusión de los seguidores de ambos intérpretes.

Este miércoles, en diálogo con Por si las moscas, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Andrea se refirió al trascendido y lo desmintió rotundamente, aunque aclaró que "algo" siente por el galán.

"Lo que siento por Peter es admiración, trabajar con un compañero como él es un honor. Peter valora desde la primera persona hasta la última para trabajar. Yo les tengo mucha admiración a mis compañeros, lo mismo me pasó con Andrea Pietra y Nancy Duplaá".

Además, Andrea habló sobre las escenas de alto voltaje que realiza: "La gente tiene una idea de mí y yo soy realmente otra cosa, la primera vez que tuve una escena de sexo me agarró una crisis nerviosa, me encerré en el camarín y no paré de llorar. Todo es mucho para mí en la vida, a mi todo me pasa por el cuerpo. Cuando me tocó en 'Un Gallo.. .' la escena de sexo la hicimos casi a lo último. Y me volvió a pasar, en estas escenas me pongo muy nerviosa y me da mucha vergüenza", contó.

Luego, la actriz también desmintió haberse reconciliado con el productor José Palazzo: "Con lo único que me reconcilié fue con la vida, con la que estuve peleada mucho tiempo, para tratar de cambiarla y cambiar el mundo que me rodea", aseguró.

"No estoy de novia, y el día que lo esté lo van a saber porque yo soy transparente", concluyó sobre ese tema.

Embed