Andrea Rincón reveló quién debe ganar MasterChef Celebrity: "Yo lo convencí para que entre"

En la tarde del martes, en el Hotel Meliá de Buenos Aires, Javier Faroni realizó la presentación de las obras que se presentaran en el verano tanto en calle Corrientes como en Mar del Plata y Carlos Paz.

Entre otros famosos, estuvo el elenco de Los 39 escalones: Fabián Vena, Fredy Villarreal, Marcos “Bicho” Gómez y Andrea Rincón.

La obra se ha consagrado como un éxito de público y de críticas entre los años 2010 y 2015 tanto en Buenos Aires, como en Mar del Plata y en el interior del país. Además ha sido merecedora de infinidad de premios en las distintas ciudades que se presentó.

Ahora llega por primera vez a Villa Carlos Paz, esta comedia que se ha consagrado como la obra más exitosa y delirante de Broadway, Londres y resto del mundo. Desde el 28 de diciembre se presentará en el Teatro Del Sol.

Y tras su paso por MasterChef Celebrity, Andrea Rincón se prepara para volver al teatro. En diálogo con PrimiciasYa.com, la actriz se refirió a este nuevo desafío a nivel profesional y además opinó sobre la nueva edición del reality de Telefe.

"Se viene el estallido. Tengo todas las expectativas, creo que la vamos a romper y que será una hermosa temporada. Estoy muy feliz. Yo la vi a la obra, mi personaje lo hacía Laura Oliva, una genia. Estoy viendo y sacando cositas de ella, que es la maestra. Me encantó esta obra y no dude en aceptar para hacerla. La gente se va a divertir mucho", señaló Rincón, con entusiasmo.

Por otro lado, se refirió a la nueva edición de MasterChef y reveló quién es su preferido para que gane el reality: Joaquín Levinton.

"No lo estoy viendo, veo algunas cosas de Joaquín. Lo sigo un poco ya que yo le convencí para que entre... Pero lo veo bien, está bien. Él me consulto si entraba o no, me preguntaba todo. Me hacía preguntas que a mí no se me hubiesen ocurrido preguntar nunca. Pero él siempre va a un paso adelante. Es mi favorito y tiene que ganar, va a ganar", dijo Andrea Rincón.

RS Fotos