Andrea Rincón con Jey Mammon: "Hoy soy otra persona, hoy no me voy a dejar manipular por nadie"

Jey Mammon sigue sorprendiendo cada noche con grandes invitados en "Los Mammones", ciclo que se emite por América TV y que comparte con Silvina Escudero, Gabriel Schultz y Lucía Ugarte.

En la noche del martes, el conductor contó con la visita de Andrea Rincón. La ex participante de "Gran Hermano" comentó que está experimentando una nueva etapa de su vida: "Hoy soy otra persona. Hoy nadie me dice quién soy", señaló.

"No me voy a dejar manipular por nadie. Sé dónde meterme", remarcó Rincón. Jey le preguntó si era cierto que Wanda Nara la había inspirado a iniciar su carrera en la televisión. Y ella respondió: "Yo estaba viviendo en una pieza de una pensión y la verdad es que la estaba pasando muy mal a nivel económico. Trabajaba de vendedora en un local de ropa".

"Promocionaba una tarjeta del local. Estaba en una pensión de dos por dos. Compartía el baño, compartía la cocina y lo único que tenía era la cama y el lugar donde estaba. Estuve en esa pensión un año y pico pero viví en varias", relató.

El humorista le consultó: "¿Y Wanda estaba ahí o en París?". "Yo a Wanda no la conocía. Prendí la tele y vi que había una chica bailando en una fábrica", dijo la actriz.

"Se subió a una tarima y habían hombres trabajando. Ella tenía una calza y un top y se puso a bailar para los tipos y los tipos gritaban. Yo dije: ‘Esa chica no tiene familia, no tiene amigos, nadie que le diga nada’. Empecé como las viejas chusmas y cuando salió se subió a un Mini Cooper y dijo: ‘Ahora voy a mostrar mi departamento’. Y tenía un piso que daba al río, el auto…", añadió.

"Y yo ahí me callé la boca. Fui a mi piecita de dos por dos y dije: ‘No, pará’. Me puse en bolas, me miré al espejito que tenía en el ropero y dije: ‘Pará, acá hay algo que está mal’. Ahí fui a la casa de mi viejo y dije: ‘Voy a ser vedette’. Me empezaron a contar, ‘esta chica hizo esto y esto’. Yo no sabía nada. Mi papá me dijo: ‘Metete en Gran Hermano, ahí está tu solución’", detalló Andrea Rincón.

