Andrea Rincón se enfrentó con el Mono de Kapanga en "MasterChef Celebrity 2": “Me vas a dejar ganar, Martín”

La ex pareja compitió en un divertido desafío en la que sólo uno de los dos resultó ganador. El video.

DUELO DE EX

Anoche, Leti Siciliani, el Mono de Kapanga, Belu Lucius y Patricia Sosa regresaron a "MasterChef Celebrity" para competir con participantes de la temporada actual: Daniel Aráoz, Alex Caniggia, Andrea Rincón y Sol Pérez.

Y Rincón, que tenía la medalla dorada, fue la primera en elegir contra qué famoso competir, y optó nada menos que por su ex pareja.

“Voy a apuntar a los que más me quieren y que no me van a ir a ganar”, explicó la actriz.

“Me vas a dejar ganar si te elijo a vos, Martín”, le dijo Andrea Rincón de con humor al cantante. “Ni en pedo, vine por todo”, le dijo el Mono de Kapanga, a sabiendas que no se juagaba nada en esta oportunidad.

LEER MÁS Andrea Rincón tuvo que ser asistida en "MasterChef Celebrity" tras sufrir un accidente: "Sangre por todos lados"

Los ingredientes que les tocaron fueron lomo de jabalí y melón, pero más tarde el jurado les agregó un tostado de jamón y queso.

Luego, cuando Germán Martitegui se acercó a la isla de la actriz, le preguntó si ya había cocinado junto a su ex. "En casa, pero en realidad él no cocina, hace asado", señaló ella. "Guarda que ahora cocina bien", le advirtió el chef.

A continuación, Rincón se dirigió a Martín Fabio y le dijo: "Che, están diciendo que cocinás bien". "A mí me dijeron lo mismo", arrojó él. "Te veo muy inspirado y no me gusta", indicó Andrea, en modo competitivo.

Finalmente, el Mono aseguró que prefería tener una buena devolución de parte de Donato, Damián Betular y Martitegui antes que ganarle a su ex. Y ella, después de recibir elogios por parte del jurado, bromeó y le dijo: "¡Tomá, para vos Martín!".

LEER MÁS Horacio Cabak habló de la separación: "Lamento que mi familia esté pasando esto"