Andrea Rincón tras la difusión del audio de la ex del jugador de Racing: "No tengo nada que ver con su marido, sáquenme del medio"

El rumor de romance entre la actriz Andrea Rincón y el futbolista de Racing Jonatan Cristaldo lo instaló la ex del deportista, Morella de las Heras.

Morella tuvo mellizos con el futbolista de 31 pero la historia de amor entre ambos terminó en una denuncia por violencia.

Sin embargo, en "Los Ángeles de la Mañana", pusieron al aire un audio que Las Heras le mandó a Rincón.

Así fue que Morella luego consiguió el número de teléfono de Rincón y en un tono calmo le habló de forma súper ácida: “Che, si lo tenés ahí agarralo fuerte porque no vas a encontrar otro que se haga cargo de vos”.

Y agregó: “Ya estás grande y me contó que estás desesperada por tener un hijo con él. Vos estás muy mal. ¿No te das cuenta de que ni siquiera quiere a los hijos que tiene como para tener otro?”.

Y finalizó: “¿Aparte, qué clase de feminista sos vos que salís con un golpeador? Me parece que a vos te gustan los problemas. ¿No?”.

La furia de Andrea Rincón

Ante el audio, Ciudad.com se contactó con Rincón quien se mostró molesta por toda esta situación.

“Qué loco, el audio que me envió ella no se lo reenvié a nadie. Los que lo escucharon lo oyeron de mi teléfono y fueron mis hermanas. ¿Y ahora lo tienen todos los medios? O sea que lo envió ella…”, expresó Andrea.

Y agregó: “La verdad es que yo no tengo nada que ver con su marido ni quiero saber nada, le deseo lo mejor y que sea feliz. Pero que arregle las cosas con él, a mí sáquenme del medio”.

“Yo no tengo nada que ver con Cristaldo, basta. Es como algo absurdo, ilógico a lo que no le encuentro sentido. No me cierra, no lo puedo comprender porque ni siquiera es de alguien a quien veo todos los días. Lo vi tres veces, hace muchísimo tiempo ¡y en una iglesia! Es todo muy loco”, continuó harta de las versiones.

“Pero por favor, le quiero poner un cierre a esto. Debería no contestar, pero por no contestar tantas veces me llevé tantas manchas y personas que dicen que estuvieron conmigo y no estuvieron, que la verdad es que me cansé. No estoy con él y ya no tengo ganas a esta altura de mi vida de que me hagan cartel con que estoy con alguien con quien no estoy. Estoy pasándola bien con mi familia, soy muy feliz. No vengan a opacar este momento de luz en mi vida”, concluyó Andrea.

